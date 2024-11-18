«نجمة المستقبل».. هل تدخل ابنة شقيق أحمد عز المجال الفني؟

للمرة الثانية خلال أسبوع، ظهرت يارا ابنة شقيق الفنان أحمد عز، برفقته في إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك خلال مشاركتها معه في ندوة عروض الأفلام القصيرة للمخرجة ساندرا نشأت، التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان القاهرة في الجامعة الأمريكية، والتي حضرها مجموعة من الفنانين من بينهم لبلبة، أروى جودة وبسنت شوقي.

«هي دي نجمة المستقبل».. هكذا قال مصطفى عز شقيق الفنان أحمد عز عن ابنته الكبرى يارا، خلال لقاء إعلامي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ما أثار العديد من التساؤلات حول دخول يارا مجال التمثيل، وهل ستشارك خلال الفترة المقبلة في أحد الأعمال الفنية بجانب عمها الفنان أحمد عز؟

وأشاد الجمهور بملامح يارا عز الرقيقة، وعبروا عن أمنياتهم أن يروها في أحد الأعمال الفنية مع الفنان أحمد عز، حيث توالت التعليقات على الفيديو الذي ظهرت فيه، وجاء من بينها: «يارا تستحق تكون ميس إيجيبت»، «العيلة كلها نجوم»، «العيلة دي عندهم كاريزما محصلتش»، «يارا جميلة جدا يا ريت نشوفها في عمل قريب».

من هي يارا عز؟

وتبلغ يارا عز 20 عاما، ولها جذور مغربية من ناحية والدتها، تخرجت العام الجاري في كلية تولوز للأعمال في مدينة برشلونة الإسبانية، تجيد التحدث بـ3 لغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وخلال فترة دراستها تدربت وعملت في عدد من الشركات في قسم التسويق.

وتجمع يارا علاقة وثيقة للغاية بالفنان أحمد عز، الذي يحرص طوال الوقت على التواجد برفقتها وشقيقها عمر ووالدهم مصطفى خلال إجازات الصيف، ويعتبر مصطفى هو الشقيق الأصغر للفنان أحمد عز، والذي لديه شقيق آخر يدعى معتز يعمل في مجال البترول، بينما يمتلك مصطفى شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان.