وزارة الثقافة تنظم حفلا لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً للواعدين بمركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، في السابعة مساء غد الثلاثاء على مسرح دار أوبرا دمنهور، بمشاركة طلاب فصل الفيولينه تدريب وقيادة ماجي مجدي بمرافقة عازف البيانو أمير عوض، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة لتنمية النشء وتقديم إبداعاتهم.

ويقدمون مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية منها «دقيقة لبيتهوفن، رقصة الساحرات، الدقيقة الأولى والثانية لباخ، الصياد، اندانتينو، اليجرو، الحركة الدائمة، اذهب واخبر العمة رودي، منذ وقت طويل، أغنية الريح».

أشهر الأعمال العالمية والمصرية

وفصل البيانو تدريب عمر فاروق حيث يتضمن أشهر الأعمال العالمية والمصرية التي وضعها كبار المؤلفين الموسيقيين منها «قصة حب، سيمفوني 40، خلى بالك من عقلك، نسم علينا الهوى، حبيتك بالصيف، قالي جاني بعد يومين، أول مرة تحب يا قلبي، عريس من جهة أمنية».

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.