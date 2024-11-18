«الأرصاد» تحذر من طقس الليلة.. قارس البرودة على 21 مدينة ومحافظة

حذّرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من الأجواء الباردة والشديدة البرودة على 21 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية الليلة، بسبب انخفاض قيم الحرارة الصغرى، بين 10 لـ12 درجة مع بداية ساعات المساء، ويسود طقس بارد فى أول الليل، شديد البرودة في فترات الليل المتأخرة، وقارس البرودة على بعض المناطق بوسط سيناء، بسبب نشاط الرياح والكتل الهوائية التي أصبحت تُسيطر على البلاد مع اقتراب فصل الشتاء.

«الأرصاد» تحذر من طقس الليلة على 21 مدينة ومحافظة

وأكدت الدكتورة منار غانم، بهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أنّ قيم الحرارة الصغرى أصبحت تزداد انخفاضا كلما اقتربنا من بداية فصل الشتاء، الذي سيكون بعد نحو 35 يوما من الآن، لذا تشهد بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط طقسا باردا بعد غياب الشمس، وتزداد برودة في ساعات الليل المتأخرة، في حين تشهد مناطق أخرى بوسط سيناء شديد البرودة، وطقسا قارس البرودة أحيانًا، في فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر، حيث تسجل الحرارة 7 مئوية، بسبب الطبيعة الجبلية هناك.

الحرارة الليلة تصل إلى 12 درجة

وأضافت غانم أنّ محافظات شمال الصعيد وبعض المحافظات الواقعة جنوب الصعيد تسجل الليلة انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة لتتراوح بين 12 لـ14 درجة، بسبب الطبيعة الجبلية، وهي انخفاضات مستمرة في هذا الوقت من العام، وستظل تنخفض تدريجيًا مع بداية فصل الشتاء.

درجات الحرارة الصغرى الليلة

6 أكتوبر 15

العاصمة الإدارية 15

كفر الشيخ 15

العريش 14

رفح 13

رأس سدر 15

نخل 11

كاترين 07

الإسكندرية 15

العلمين 15

مطروح 13

السلوم 13

سيوة 12

الفيوم 14

بني سويف 13

المنيا 12

أسيوط 12

سوهاج 13

قنا 14

الأقصر 15

الوادي الجديد 13