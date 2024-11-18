وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المعالم الأثرية في المنيا

استقبلت المنيا وفودًا سياحية من عدة دول، تضمنت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، بالإضافة إلى وفود من فرنسا وإنجلترا، لزيادة العديد من المعالم السياحية والمناطق الأثرية على مر العصور التاريخية المتعاقبة التي تعكس عظمة الحضارة المصرية.

وفد سياحي متعدد الجنسيات بالمنيا

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية الجهود المبذولة لتعزيز الحركة السياحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن استقبال الوفود السياحية يؤكد مدى الاهتمام الكبير بالترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية.

تعدد المناطق السياحية بالمنيا

وشدد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني على توفير كافة التسهيلات للزائرين لضمان تجربة سياحية مميزة تعكس الوجه الحضاري للمحافظة، مشيرا إلي أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي ، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومترا شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومترا جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا الواقعة على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.