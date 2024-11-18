إزالة 126 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، حيث جرى إزالة 126 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية على هامش بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم الإثنين، إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 126 حالة تعد

وكشف محافظ بني سويف أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 126 حالة تعد عبارة عن 20 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 797 متر من أراضي أملاك الدولة، و106حالة تعد على مساحة 4 أفدنة ارض زراعية، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات وحتى اليوم الثنين.

كما أشار المحافظ إلى وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.