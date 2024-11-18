البنك المركزي المصري يراجع سعر الفائدة الخميس المقبل وسط تراجع التضخم

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل؛ لمراجعة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة مع تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.

قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

وخلال الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي المصري لمراجعة السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة، فقد قرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وكانت المرة الأخيرة التي أبقت فيها اللجنة على أسعار الفائدة هي في أكتوبر الماضي.

توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري

ويشير عدد كبير من التوقعات خلال الفترة الحالية حول قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت سعر الفائدة المرة القادمة أيضا، إذ لفتت بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري تأتي قرارات تحديد سعر الفائدة انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.