منتخب مصر في مواجهة بوتسوانا.. استعادة القوة الضاربة والبحث عن الختام

يلتقي منتخب مصر الأول نظيره بوتسوانا، في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب مصر ضمن التأهل لأمم إفريقيا 2025

وضمن منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، التأهل بتصدره المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، إلا أنه يبحث عن ختام قوى لمشواره في التصفيات وتحقيق الفوز على بوتسوانا والوصول للنقطة رقم 16.

وعقد حسام حسن، جلسات مطولة مع اللاعبين رفض خلالها نغمة الاستهتار بالمباراة، مشددًا على أن الفوز على بوتسوانا يسهم فى تحسين تصنيف منتخب الفراعنة، وسيكون رسالة قوية لكل المنافسين بأن المنتخب هدفه التتويج بأمم إفريقيا واستعادة عرش القارة السمراء وليس مجرد التأهل فقط، خاصة أن منتخب مصر هو الأكثر تتويجا بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010، ويأمل فى استعادة اللقب فى نسخة 2025 المقبلة فى المغرب.

منتخب مصر

المنتخب يستعيد عناصر القوة الضاربة

ويستعيد منتخب مصر عناصر القوة الضاربة خلال مواجهة اليوم، أبرزهم محمود تريزيجيه وعمر مرموش، ومن المتوقع أن يدخل حسام حسن، مباراة بوتسوانا بتشكيل متوقع مكون من:

بحراسة المرمى: محمد عواد.

وفي الدفاع: أحمد عيد (عمر كمال) - حسام عبدالمجيد - محمد ربيعة - محمد حمدي، وبخط الوسط: محمود صابر، ناصر ماهر، مروان عطية (أحمد نبيل «كوكا»).

وفي الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة فى تصفيات أمم إفريقيا برصيد 13 نقطة، فيما يحل منتخب بوتسوانا المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ومنتخب كاب فيردى الثالث برصيد 4 نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة برصيد 4 نقاط.