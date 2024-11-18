سجل سعر الحديد في مصر اليوم الاثنين 18-11-2024 في الأسواق، ما بين 38 ألفًا و160 جنيها، و39 ألفًا و985 جنيهًا للمستهلك بحسب النوع، وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم في مصر

وجاء سعر الحديد اليوم في مصر، على النحو التالي:

سعر الحديد المسلح

وبلغ سعر الحديد الاستثماري في مصر اليوم الاثنين 18-11-2024 في الأسواق المحلية، نحو 38 ألفًا و160 جنيهًا للطن.

سعر حديد عز اليوم

فيما سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 18-11-2024 في الأسواق المحلية، نحو 39 ألفًا و985 جنيها.

كم سعر الحديد أرض المصنع؟

- سعر حديد بشاى 41 ألف جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد عز، 39 ألفًا و985 جنيها.

- بلغ سعر حديد العشري اليوم، 37 ألفًا و500 جنيه للطن.

- وسجل سعر طن حديد الجيوشي 39 ألف جنيه.

- وبلغ سعر طن حديد الكومي 36 ألفًا و500 جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 38 ألف جنيه للطن.

- وسجل سعر طن حديد عطيه 37 ألف جنيه.