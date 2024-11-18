ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بحوزة شخصين في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاعي شرطة السياحة والآثار والأمن العام من ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، أحدهما له معلومات جنائية، وذلك إثر قيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بقصد الاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما في منزل أحدهما، وعثر بحوزتهما على 360 قطعة أثرية ومومياوات، وبمواجهتهما، اعترفا بتحصلهما على هذه القطع عن طريق الحفر والتنقيب السري في إحدى المناطق التابعة لدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وأنهما كانا يعتزمان الاتجار في هذه الآثار.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أكدت التحريات أنها قطع أثرية حقيقية.