أمين «إعلام النواب»: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين يعزز مكانة مصر

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن قمة العشرين تعد واحدة من أهم المنابر العالمية التي تجمع الاقتصادات الكبرى والمتقدمة، حيث تعد منصة حيوية لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، ويأتي على رأسها التغيرات المناخية والقضايا المالية والتجارية.

مشاركة مصر في قمة العشرين

وأضافت في تصريحات صحفية، أن مشاركة مصر للمرة الثانية على التوالي، والرابعة منذ انطلاق قمم المجموعة في قمة العشرين، يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، حيث تمثل جزءًا محوريًا من الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من هذه القمة لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وهو ما ظهر جليا من خلال حجم التبادل التجاري بينها ومجموعة دول العشرين؛ خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي يحمل دائما إلى هذه المحافل، رؤية مصرية واضحة لمعالجة الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددة على أهمية تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

التعامل مع تحديات المناخ

وأضافت النائبة هند رشاد إن اجتماعات مجموعة العشرين تعتبر فرصة ملائمة لفتح ملفات ضرورة دعم الدول في التعامل مع تحديات المناخ وتفعيل اتفاقيات كثيرة لدعم الدول الفقيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.