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مقتل وإصابة 14 شخصا في قصف روسي على خيرسون بجنوب أوكرانيا

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أ ش أ
01:28 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، أوليكساندر بروكودين، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم بينما أُصيب 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية: «قُتل أربعة أشخاص وجُرح 10 آخرون في غارات روسية خلال أمس الأحد».

وأضاف البيان: «أن بلدات تومينا بالكا وزولوتا بالكا وستانيسلاف وأولكساندريفكا وبورهونكا وميلوف ونوفودميتريفكا وأوسوكوريفكا وميكيلسكي وأنتونيفكا وتياهينتسي ونوفوفورونتسوفكا وبريدنيبروفسك وسادوف وبيلوزيركا ومولوديجنه ونوفورايسك وميكولايفكا وخيرسون تعرضت لنيران الروس والضربات الجوية».

استهداف البنية التحتية

وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف البنية التحتية الاجتماعية والأحياء في المدن والقرى؛ ما أدى إلى إتلاف مبنيين متعددي الطوابق و53 منزلًا خاصًا، وأوضح أن القصف الأخير تسبب أيضًا في أضرار كبيرة داخل مبنى خارجي ومرآب وسيارات خاصة.

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بقلم أ ش أ