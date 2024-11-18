«الإسكان»: طرح 25 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة تناسب جميع الفئات قريبا

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، إنه سيتم قريبا طرح 25 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة تناسب كافة الفئات، جاء ذلك خلال استعراضه أمام مجلس النواب، سياسات وخطط الوزارة لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، مؤكدا أن الوزارة تهدف إلى تطوير المدن القائمة بجانب إنشاء مدن الجيل الرابع.

إنشاء مجتمعات عمرانية تناسب كافة فئات المجتمع

وتابع وزير الإسكان: «نعمل بكل جهد للانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء وحجم الزيادة السكانية السنوية يزيد من الاحتياج إلى الوحدات السكنية»، مشيرا إلى استمرار العمل لإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب كافة فئات المجتمع»، مضيفًا أنه سيتم استكمال مشروعات الإسكان ومدن الجيل الرابع بصعيد مصر.

وجاء نص بيان المهندس شريف الشربيني كالتالي: «بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني فإنه سيتم من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة».