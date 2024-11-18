الجيش السورى يعترض 15 مسيرة للتنظيمات الإرهابية في حلب واللاذقية وإدلب

اعترضت وحدات من الجيش العربي السوري عدة طائرات مسيرة، أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية، والمناطق الآمنة المحيطة.

بيان لوزارة الدفاع السورية

وذكرت وزارة الدفاع السورية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الاثنين، أن وحدات من القوات المسلحة العاملة على اتجاه أرياف حلب وإدلب واللاذقية اعترضت 15 طائرة مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المسلحة خلال اليومين الماضيين، بهدف الاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة المحيطة.