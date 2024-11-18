عبدالصادق: نعمل على إنشاء جامعة تكنولوجية دولية

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على التنافسية العالمية في التعليم، وتعظيم المشاركة المجتمعية وتطوير مستشفيات جامعة القاهرة وتعظية الموارد الذاتية للجامعة ومواكبة التغيرات المناخية وغيرها من الرؤى والاستراتيجيات العالمية، موضحا أن الجامعة تسعى للحصول على الاعتماد المحلي ككل وبعدها نتجه للاعتماد الدولي.

تمكين القيادات الشابة

وأضاف عبدالصادق، خلال حديثه مع عدد من الصحفيين المختصين في ملف التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة الدرسات العليا، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري، فضلا عن التدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس، وتمكين القيادات الشابة وإنشاء وحدة تطوير التعليم الجامعي، والتميز في التعليم وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية و التكنولوجية وإنشاء جامعة القاهرة الأهلية والجامعة التكنولوجية الدولية.

تفعيل مركز الابتكار وريادة الأعمال

وأضاف أن هناك مخطط لإنشاء وادي جامعة القاهرة للعلوم والتكنولوجيا، وتأسيس قناة للجامعة على المنصات الرقمية وتفعيل مركز الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على صَون وحماية أملاك الجامعة وتطويرها والاستفادة منها، لافتا إلى أن هناك تعاون مع كبري الكيانات داخل مصر من أجل خدمة وتنمية المجتمع المصري، بجانب التعاون مع محافظتي القاهرة والجيزة لحل المشكلات المجتمعية.

وأشار إلى أن الجامعة لديها مخطط كبير لتطوير مستشفيات قصر العيني، موضحا أنّ عام 2027 سيكون الاحتفال بمرور 200 عام على إنشائه، وهناك خطة طموحة للارتقاء به وتطويره وفقا لأحدث النظم الطبية و العلاجية، مؤكدا أن الجامعة تعمل على استكمال البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، وفقا لأحدث المعايير الدولية والعالمية.