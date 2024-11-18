«النواب» يستمع لكلمة وزير الإسكان عن تحديات التنمية العمرانية في مصر

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وجهود الدولة في تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية «مدن الجيل الرابع»، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن.

تحديات التنمية العمرانية

وأوضح الوزير أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل في الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان في مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصري من 7 إلى 14%، وهو ما يجري تحقيقه بالفعل.

تحقيق التنمية المستدامة الشاملة

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).