مطار القاهرة يستقبل 160 ألف مسافر وسائح خلال 48 ساعة

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين نحو 78 ألفًا و355 مسافرًا من مختلف أنحاء العالم على متن حوالي 553 رحلة جوية، وذلك وفقًا لجداول التشغيل اليومية التي تحددها شركة ميناء القاهرة الجوي، وتتنوع الرحلات بين القادمة والمغادرة، ومعظمها تابع لشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية العاملة بالمطار.

إجمالي عدد المسافرين والقادمين من الخارج

ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين 38 ألفًا و481 مسافرًا قادمين على متن 280 رحلة جوية، فيما يغادر المطار خلال نفس الفترة 39 ألفًا و874 مسافرًا على متن 273 رحلة جوية؛ ليصبح إجمالي عدد المسافرين والقادمين من الخارج 78 ألفًا و355 مسافرًا. تأتي هذه الرحلات وسط إجراءات أمنية مشددة، حرصًا على سلامة المسافرين والسائحين والوافدين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

زيادة معدلات تشغيل مطار القاهرة

كان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أكد أن زيادة معدلات تشغيل مطار القاهرة، والانتعاشة التي تشهدها حركة الطيران والسفر الوافد من وإلى جميع دول العالم خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع قرب حلول أعياد الميلاد المجيد، تؤكد ثقة المسافرين والسائحين في «القطاع»، كما تؤكد على أن القطاع بجميع العاملين فيه يواصلون جهودهم لزيادة الطاقة الاستيعابية بجميع مباني الركاب، مع العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف مصر من مختلف دول العالم، ضمان تجربة سفر مختلفة.