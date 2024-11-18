خريطة سيارات «حياة كريمة» لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في الدقهلية

أعلنت مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الدقهلية توفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 185 جنيها للحوم المفرومة، و210 للحوم الطازجة، وذلك في 4 أماكن متنوعة من خلال سيارات متنقلة.

أماكن مبادرة «حياة كريمة» الدقهلية

وحددت مبادرة حياة كريمة في الدقهلية أماكن المبادرة اليوم في 4 مراكز كالآتي:

- النقطة الاولى: قرية نقيطة مركز المنصورة.

- النقطة الثانية: قرية الشناوي مركز شربين.

- النقطة الثالثة: قرية ديمشلت مركز دكرنس.

- النقطة الرابعة: قرية بقطارس مركز أجا.

إقبال على مبادرة «حياة كريمة» بالدقهلية

وأكد المهندس محمد سامي، منسق حياة كريمة بالدقهلية لـ«الوطن»، أن المبادرة لقيت إقبالا كبيرا من المواطنين في الفترة الأخيرة، وأصبحوا ينتظرون السيارات المتنقلة لشراء اللحوم والدواجن باعتبارها أقل بكثير من الأسواق والمحلات.

وأكد «سامي»، أنه في حال استمرار الإقبال سيتم إقامة منافذ ثابتة، ومن الممكن أن يتم توفير سلع أخرى بحسب احتياج المواطنين.