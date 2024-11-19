«الوزراء» يكشف فوائد وأضرار المضادات الحيوية.. «سلاح ذو حدين»

كشفت منظمة الصحة العالمية ومؤسسة فرونتيرز، خلال فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فوائد ومخاطر استخدام المضادات الحيوية، إذ إنها سلاح ذو حدين، بين إحداثها نقلة نوعية في مجال الطب وإنقاذ حياة الملايين، والإفراط في استخدامها وتهديد حياة الكثيرين.

المضادات الحيوية أنقذت الملايين

وجاء في الفيديو، أن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم لمحاربة العدوى التي تسببها البكتيريا، عن طريق قتل هذه البكتيريا أو منعها من التكاثر، ويرجع الفضل في اكتشافها إلى العالم البريطاني ألكسندر فليمنج مكتشف أول مضاد حيوي «البنسلين» عام 1928، عندما لاحظ نوعًا معين من العفن يمنع نمو البكتيريا المحيطة به، وأنقذ الملايين من الألم، بداية من العدوى أو الجُرح البسيط مرورًا بمخاطر ضعف المناعة والإصابة بالعدوى بعد العمليات الجراحية.

التوعية بمضادات الميكروبات

وعلى الرغم من فوائدها الكبيرة، فإن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو استخدامها بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل مقاومة المضادات الحيوية لها مما قد يعوق العلاج، وأيضًا التسبب في آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل الحساسية واضطرابات الجهاز الهضمي، وتدمير البكتيريا النافعة في الجسم مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية، لذلك يخصص العالم الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر من كل عام، للتوعية بمضادات الميكروبات وخطورة مقاومة المضادات الحيوية وأهمية استخدامها بشكل مسؤول.