5 أبراج عرضة للاستغلال العاطفي.. احذر التلاعب بمشاعرك

عادةً ما تجد علاقات معقدة ومشاعر متقلبة، إذ يعتبر بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للاستغلال العاطفي والتلاعب، إذ يعتمد كثيرون على حدسهم أو تجاربهم الشخصية في بناء العلاقات العلاقات العاطفية، والأبراج الفلكية تلعب دورا غير متوقع في تحديد مدى قدرة الأشخاص على حماية أنفسهم من هؤلاء الذين يسعون للاستفادة العاطفية، وتوجد بعض الأبراج عرضة للاستغلال العاطفي والتلاعب، وفقًا لموقع «Astro» فهل أنت بينهم؟

1- برج الحوت.. عاطفة زائدة وتضحيات بلا حدود

يعد مولود برج الحوت شخص حساس وعاطفي، ويكون لديه القدرة على التعاطف بشكل كبير مع الآخرين، وتلك السمات تجعله عرضة للاستغلال العاطفي، ويمكنه أن يضحي بنفسه من أجل سعادة الآخرين، حتى وإن كان ذلك على حسابه الشخصي، ويسعى دائمًا لمساعدة من حوله، لذا يجد الأشخاص الذين يتلاعبون بمشاعر الآخرين برج الحوت ضحية مثالية لهم.

2- برج السرطان.. تعلق مفرط وخوف من الوحدة

مولود برج السرطان معروف أنه شخص مخلص، لكنه في الوقت نفسه يعاني من خوف عميق من الوحدة وهذا يمكن أن يجعله في علاقات غير صحية حتى عندما تكون علامات التلاعب واضحة، وبسبب طبيعته العاطفية وحبه العميق يسمح للآخرين بالتلاعب به اعتقادًا منه أن هذا هو السبيل للحفاظ على العلاقة.

3- برج الميزان.. يسعى وراء التوازن على حساب نفسه

أصحاب برج الميزان يسعون دائمًا لتحقيق التوازن والانسجام في علاقاتهم، وذلك يعرضهم للاستغلال العاطفي، ويبحثون عن رضا الآخرين لتجنب النزاعات، ويؤدي إلى تلبية احتياجات الآخرين على حساب انفسهم، وتجنبهم الصراع قد تجعلهم يقعون ضحية للتلاعب العاطفي، غذ يفضلون إرضاء الآخرين بدلاً من التمسك بمصالحهم الشخصية.

4- برج الثور.. العناد والإصرار

مواليد برج الثور يتميزون بالعناد والإصرار للحفاظ على علاقاتهم، وهذا قد يجعلهم عرضة للاستغلال العاطفي، وعند دخولهم في علاقة يكرسون أنفسهم لها بشكل كامل، ما يجعلهم ضعفاء أمام التلاعب وقد يشعرون أن الشخص الآخر بحاجة إليهم أو ويبذلون جهدا كبيرا لإصلاحها حتى لو كان ذلك يعني التضحية بسعادتهم وراحتهم.

5- برج العذراء.. حساسية مفرطة

برج العذراء معرفون بأنهم يعانون من حساسية مفرطة تجاه الفقد والخوف من الفشل، ما يجعلهم أكثر عرضة للتلاعب العاطفي؛ ويسعون لتحقيق الكمال ويراعون الآخرين بشكل دقيق، ويصبحون هدفًا للمستغلين الذين يعرفون كيف يستفيدون من هذه الخصائص العاطفية لديهم.