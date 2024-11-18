«الثقافة» تنظم ورشا حرفية للفتيات من ذوي الهمم ضمن مبادرة بداية

شهد مجمع خدمات ذوي الإعاقة بمنطقة مصر القديمة، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة لذوي القدرات الخاصة، بالمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وتضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان «السلوكيات الحسنة» تناولت مفهوم السلوك الإيجابي، ودوره في تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الأسرة وبناء المجتمع.

تفاعيل كبير مع الورش الفنية

شهدت الفعاليات ورشة تصميم أشكال مجسمة بالخرز الملون من تدريب عايدة محمود، بحضور مدير المجمع، وبمشاركة عدد من فتيات مجمع خدمات ذوي الإعاقة بمنطقة حلوان، ولاقت الورشة تفاعلا كبيرا من قِبل المشاركات اللاتي أظهرن خلالها قدراتهن الإبداعية.

دعم ذوي القدرات الخاصة

وأقامت الفعاليات الإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة دكتورة هبة كمال، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتأتي في سياق أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي، في إطار دعم ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع.