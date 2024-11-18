1304 طلاب يتقدمون لخوض انتخابات الاتحادات بجامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية عن تقدم 1304 طلاب وطالبات للترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/ 2025، ضمن المراحل الأولية للعملية الانتخابية التي تشهدها كليات الجامعة، ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 20 نوفمبر 2024.

إزالة أي عقبات تواجه الطلاب خلال الترشح أو التصويت

ووجه الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وكلاء الكليات بضرورة إزالة أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال الترشح أو التصويت، وكذلك تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات سواء بالترشح أو التصويت، في أجواء ديمقراطية تساهم في تعزيز المجتمع الطلابي.

وأكدت الجامعة حرصها على دعم حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة في جميع مراحل العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركتهم بشكل عادل ومتكافئ، ويعزز من دورهم في خدمة المجتمع الجامعي.

أهمية الانتخابات الطلابية

وتهدف انتخابات الاتحادات الطلابية إلى تمثيل صوت الطلاب داخل الجامعة، وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التعليمية والحياة الجامعية.