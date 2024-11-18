«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف المناطق الحدودية الإسرائيلية بالصواريخ

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف في بيان اليوم، برصد 30 صاروخا جرى إطلاقها من جنوب لبنان نحو الجليل والمناطق والبلدات الحدودية المتاخمة مع جنوب لبنان، موضحة أن قوات الاحتلال لم تبّلغ عن وجود إصابات، لكن هناك أضرار قد لحقت في المناطق المفتوحة التي وقعت فيها شظايا الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت من القبة الحديدية أو من الصواريخ التي فشلت في إسقاطها.

رسائل من خلال إطلاق حزب الله للصواريخ

وأضافت «أبو شمسية» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أنّ حزب الله يريد إيصال رسائل كثيرة من خلال الرشقات الصاروخية التي يطلقها، أبرزها أن كل هذه المناطق يعيش المستوطنون بها، أي من يتواجد فيها هم من صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي إذا كان هناك وقوع لخسائر ستكون في صفوف جيش الاحتلال بين قتيل وجريح.

استهداف حزب الله للمناطق الحدودية

وتابعت: «استهداف حزب الله للمناطق الحدودية يأتي ضمن سياسة عدم تحقيق أهداف الحرب المرجوة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، والممثلة في تمكين الجانب السياسي والأمني العسكري الإسرائيلي من إعادة المستوطنين إلى المستوطنات التي جرى إجلائهم منها، بسبب زعم الرواية الإسرائيلية بأن هناك قضاء على القدرات الصاروخية لحزب الله».