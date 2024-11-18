رئيس هيئة قناة السويس: نسعى لتوطين صناعة بناء الكراكات في مصر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المستقبل يحمل فرصا واعدة لاستمرار الجهود المبذولة نحو تطوير الأسطول البحري للهيئة، وضم كراكات ووحدات بحرية متنوعة تتلائم مع طبيعة الاحتياجات المتزايدة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، وتواكب الاتجاهات الحديثة لاستخدام تطبيقات صديقة للبيئة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا بالصناعة البحرية.

الفريق ربيع يستقبل وفدا هولنديا بالإسماعيلية

وبحث رئيس هيئة قناة السويس، خلال استقباله اليوم ديرك بوكيل الرئيس التنفيذي لترسانة IHC الهولندية، أوجه التعاون المستقبلي، بين الهيئة والشركة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال الفريق أسامة ربيع «نسعى للعمل علي توطين صناعة بناء الكراكات في الترسانات الوطنية، بالتعاون مع ترسانة IHC الهولندية»، مشيدا بالمستوى المتميز ومعدلات التكريك المتحققة للكراكتين «مهاب مميش» و«حسين طنطاي» خلال مشاركتهم في مشروع تطوير القطاع الجنوبي في قناة السويس، بما يعكس إمكانات وقدرات أحدث كراكتين بالأسطول البحري للهيئة من بناء ترسانة IHC الهولندية.

رئيس الترسانة الهولندية: قناة السويس شريك مميز

وقال ديرك بوكيل الرئيس التنفيذي لترسانة IHC الهولندية، إن هيئة قناة السويس تظل عميلا وشريكا مميزا تجمعنا به العديد من المشروعات الناجحة المشتركة، ما يجعلنا على استعداد دائم لمناقشة آليات العمل وسبل التعاون المستقبلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للترسانة الهولندية، أن الترسانة تتبني استراتيجيات عمل حديثة لبناء كراكات بتكنولوجيا جديدة تسمح لها بالعمل باستخدام الوقود التقليدي والوقود الأخضر، بحيث يتم اختيار وقود التشغيل وفقا لاستراتيجيات التشغيل والمعايير المرتبطة بالتكلفة والإتاحة بما يحقق متطلبات العملاء ويواكب الإتجاهات الحديثة في الصناعة البحرية.