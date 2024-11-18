تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا

مع اتجاه أنظار محبي كرة القدم لمواجهة منتخب المغرب لنظيره ليسوتو، ينشغل الكثيرون بمعرفة تردد القنوات الناقلة للجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

تردد القنوات الناقلة لمبارة المغرب اليوم

ستكون قنوات beIN Sports هي الناقل الرسمي للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3، حيث يمكن للمشاهدين متابعة المباراة بجودة عالية، وإذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في متابعة المباراة.

يمكن للمشاهدين استخدام خدمة Nord VPN لتجاوز القيود الجغرافية ومتابعة المباراة عبر الإنترنت، ويأتي تردد القناة الناقلة لمبارات المغرب ضد ليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 كالتالي:

تردد قناة beIN Sports HD 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

موعد مبارة المغرب اليوم

يواصل منتخب المغرب تصدره لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة من 5 مباريات حتى الآن، أما منتخب ليسوتو، فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط فقط، مما يجعل هذه المباراة ذات أهمية كبيرة لمنتخب المغرب الذي يطمح لتأمين تأهله المبكر إلى البطولة القارية، ويأتي موعد مباراة المغرب اليوم ضد ليسوتو كالتالي:

الساعة 20:00 بتوقيت المغرب

الساعة 21:00 بتوقيت مصر

الساعة 22:00 بتوقيت السعودية

المعلق على المباراة

تولى المعلق جواد بدة مهمة التعليق على مباراة المغرب ضد ليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قناة beIN Sports.