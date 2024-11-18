محافظ المنوفية: رفع 18 ألف طن تراكمات من الترع خلال شهر (صور)

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية، في تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية بكل أرجاء المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع 18 ألف طن نواتج وتطهير الترع

وأوضح اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه وفقا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي فقد تم رفع 18 ألف طن نواتج تطهير على جسور الترع والمصارف بمراكز ومدن محافظة المنوفية خلال شهر أكتوبر، شملت كل من نطاق أشمون حوالي 8900 طن، ونطاق منوف 3565 طنا، ونطاق شبين الكوم 1750 طنا، ونطاق بركة السبع 1691 طنا، ونطاق تلا 850 طنا، ونطاق قويسنا 850 طنا، ونطاق الباجور 700 طن، ونطاق السادات 310 أطنان، ونطاقي حي غرب وشرق شبين الكوم 200 طنا، ونطاق الشهداء 140 طنا، بالإضافة إلى رفع 352 طن بمدينة سرس الليان.

التعامل بحزم ضد المخالفين

وشدد محافظ المنوفية، على أهمية التعامل بحزم من قبل الأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات، خاصة في المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا تلافي كافة السلبيات التي تم رصدها من خلال التقرير والتنسيق مع هندسة الري والصرف والعمل على إزالتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية لما لها من تأثير سلبي على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.