محافظ قنا يفتتح محطة الصرف الصحي بقرية المنشية (صور)

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، محطة (2) بمنطقة المنشية التابعة لمشروع صرف صحي مدينة فقط، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد علي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

الطاقة الاستيعابية للمحطة

وأكد محافظ قنا، أن محطة الرفع تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 3500 مترمكعب يوميًا، وتضم شبكات انحدار بطول 9.5 كم وخط طرد بطول 500 متر وقطر 280 مليمترا، وتم تطهير جميع الشبكات قبل التشغيل، مطالبًا مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالحفاظ على كفاءة المحطات عبر الصيانة الدورية لمعداتها.

رؤية مصر 2030

وأضاف «عبد الحليم» أن محافظة قنا تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وتوصيلها لجميع القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تُعد من المشروعات التنموية المهمة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تضعها المحافظة على رأس أولوياتها في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ قنا، أن افتتاح المحطة ودخولها الخدمة يندرج ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .