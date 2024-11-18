وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع شركة كاسا الإيطالية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، Marco Serpi المدير التنفيذي لشركة Casa الإيطالية والوفد المرافق، لمناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إنّ اللقاء شهد مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك بين الإنتاج الحربي وكاسا الإيطالية، والخاصة بأعمال رفع كفاءة وحدة فصل الغازات بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، والتي تأتي ضمن أوجه التطوير ورفع الكفاءة لخطوط الإنتاج والآلات بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، للقيام بدورها الرئيسي المتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة، إضافة إلى دورها في مجال التصنيع المدني بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.

وأكد الوزير محمد صلاح، حرص وزارة الإنتاج الحربي على الانفتاح على التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات، مشددًا على الحرص على مواجهة أي تحديات قد تطرأ على أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالجهات التابعة وحلها أولًا بأول ودفع وتيرة العمل قدمًا لتحقيق المستهدفات المرجوة للنهوض بقطاع الإنتاج الحربي ككل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح Marco Serpi المدير التنفيذي لشركة Casa، أنّ الشركة الإيطالية هي شركة عالمية متخصصة منذ أكثر من 20 عامًا في مجال توريد المعدات الصناعية وتقديم الخدمات الفنية الهندسية، معربًا عن اعتزاز كاسا بالتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية عالية المستوى، إضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر واهتمامها بتعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا، مثمنًا حرص الوزارة على تذليل أي عقبات قد تطرأ على العملية التنفيذية لمشروعات التعاون المشترك وهو ما تحرص عليه أيضًا الشركة الإيطالية، مؤكدًا: «تعمل كاسا على الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة فصل الغازات بالشركة (مصنع 100 الحربي) بأعلى كفاءة ووفقًا للمقاييس العالمية».