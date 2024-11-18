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سعر الدولار الآن في مصر بختام تعاملات البنوك.. آخر تحديث للبيع والشراء

كتب:

وليد عبد السلام
04:17 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
دولار أمريكي

دولار أمريكي

تحرك سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه، بختام تعاملات البنوك اليوم الاثنين 18-11-2024، ليتراوح بين 49.35 جنيه للشراء، و49.48 للبيع، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك عبر صفحاتها على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه، بختام التعاملات البنوك اليوم الاثنين، على النحو التالي:

سعر الدولار، في البنك المركزي المصري 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 49.35 جنيه للشراء، و49.45 للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري 39.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع

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بقلم وليد عبد السلام