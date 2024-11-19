4 أبراج تعيش على الماضي وتنشغل بالذكريات.. «تحرر من قيودك فورا»

أصعب التحديات التي قد يواجهها بعض الناس في الحياة، قبول حقيقة أنّهم لا يستطيعون العودة إلى الماضي، وهناك بعض الأبراج تعتقد أنّهم لن يجدوا السعادة إلا بالرجوع إلى الحياة الماضية، وينشغلون بالتفكير في كل ما هو قديم، ما قد يؤثر على حياتهم ويضعهم في مواجهة الأزمات، فما هي هذه الأبراج وكيف يمكنها تجاوز الصعاب.

برج الثور

الثور من الأبراج التي تتسم بالعاطفة الشديدة، ويعتقدون عادةً أنّهم إذا رجعوا إلى الماضي بالرجوع إلى الشريك السابق أو إلى الحياة التي عاشوها قديمًا سيشعرون بالسعادة، أو سيصبحون نسخة أفضل من أنفسهم، لكن عليهم أن يعلموا أنّه يجب عليهم تحسين شعورهم تجاه الحياة الحالية حتى تكون جيدة، كما عليهم أن يتخلوا عن بعض الأشياء المتمسكين بها في الماضي، حتى تتماشى أمور حياتهم، وذلك وفق ما نشره موقع «elitedaily».

برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء من الأشخاص شديدي الاضطراب، ولا يستطيعون تحمُّل التغيير، ويشعرون بالحنين إلى الماضي ويكافحون لقبول الأشياء التي حدثت، لذلك يجب عليهم معرفة أهمية التغيير والتخلي عن الماضي؛ وعدم القلق بشأن المسؤوليات المُلقاه على عاطفتهم، وعدم استجلاب الذكريات دون داعي، والانتباه لحياتهم وما يحدث فيها الآن.

حظ برج السرطان

يتسم أصحاب برج السرطان بالإخلاص الشديد، وبسبب هذه الصفة يشعرون بالحنين الشديد إلى الماضي، وقد يتمسكون بفكرة العيش قرب الماضي، أو وجودهم في أماكن قديمة، لأنهم يشعرون أنّهم فقدوا أفضل جزء من حياتهم، ولا مشكلة من عيشهم في أماكن أثرية أو حبهم للماضي، لكن عليهم تجاوز علاقتهم السابقة، والاهتمام والتفكير في حياتهم الحالية، حتى لا يواجهون المشكلات.

مواليد برج الحوت

يرتبط برج الحوت عاطفيًا بكل ما حدث في حياته السابقة، بغض النظر عن أهميته من عدمها، ويعيش مرتبطا بالعواطف السابقة، ويلقي اللوم والعبء على الحاضر، ما يضع العقبات في طريقه، وحتى يتمكن من التعامل مع حياته الحالية عليه التحرر من الماضي، والاستماع إلى الدروس والنمو قدر الإمكان.