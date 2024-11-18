باحث: أوكرانيا تهدف إلى تدمير مواقع تمركز القوات الروسية بالصواريخ الأمريكية

قال الدكتور ميكولا باستون، الباحث السياسي، إنّ الإدارة الأمريكية تأخرت كثيرا في الموافقة على منح أوكرانيا الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، موضحا أن كييف كانت بحاجة ماسة إلى ذلك منذ فترة طويلة.

عملية أوكرانية في منطقة كورسك الروسية

وأضاف «باستون»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد أبو زيد وداليا نجاتي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك عملية أوكرانية في منطقة كورسك الروسية، كما أنّ القوات الروسية تتمركز ضد الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنها تستخدم أسلحة بعيدة المدى، ما يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للقيادة الأوكرانية.

رفع القيود عن أوكرانيا وإمداد كييف بالصواريخ

وتابع: «بعد رفع القيود عن أوكرانيا عبر إمداد كييف بالصواريخ، سيستخدم الجيش الأوكراني الصواريخ لتدمير مواقع تمركز القوات الروسية»، لافتا إلى أنّ روسيا تضع مخزونات ومستودعات الذخيرة والصواريخ على بعد 200 متر أو أكثر من خط الجبهة في عمق أراضي روسيا، بالتالي تستطيع أوكرانيا الآن تدمير هذه المخزونات ومنع قصف الأراضي الأوكرانية.