استمرار وقف قيد القبول طلاب جدد بالتعليم المدمج حتى نهاية العام الجامعي الجاري

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار قرار وقف القبول والتسجيل الجديد في برامج نظام التعليم المدمج، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل ومتطلبات المستقبل.

وتسعى الجهات المعنية إلى إجراء تعديلات شاملة على النظام، بما يضمن تلبية احتياجات الطلاب والأسواق، مع التركيز على تطوير المناهج والتخصصات التي تلبي متطلبات الوظائف المستقبلية، ومن المتوقع أن يستمر العمل على هذه التعديلات حتى نهاية العام الجامعي الحالي، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن إعادة فتح باب القبول.

نظام التعليم المدمج في الجامعات المصرية

أوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أن هناك لجنة مشكلة من المجلس والوزارة، تعمل حاليا على تطوير نظام التعليم المدمج في الجامعات المصرية، للوصول إلى صيغة مناسبة تهدف إلى الارتقاء به، كي يكون مناسبا ومتماشيا مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.

وأشارت إلى أن الجامعات ملتزمة بقرارات الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بوقف نظام القيد للطلاب الجدد، وأن الدراسة منتظمة ومستمرة حتى الآن للدفعات القديمة حتى التخرج، لافتة إلى أنه حال الانتهاء من التعديلات الخاصة بالمشروع الجديد للنظام، سيتم إعلانها للرأي العام للاطلاع عليها، لافتة إلى أنها ستحتاج لتشريع.