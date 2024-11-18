«التموين» تشدد الرقابة على المخابز لتحسين جودة رغيف الخبز مع ثبات سعره

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام الوزارة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وضمان توفير السلع والخبز للمواطنين، مؤكدا أنه لا نية لتحريك أسعار الخبز وأن سعر الرغيف ثابت كما هو عند 20 قرشا، مشددا على أن الوزارة تعمل على ضمان استقرار الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكل المواطنين.

تحسين منظومة الخبز

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في لقاء سابق مع شعبة المخابز، حرص الدولة على التعاون مع كل الشركاء المعنيين بمنظومة الخبز للارتقاء بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الارتقاء بجودة رغيف الخبز المنتج للمواطن، والتأكيد على استمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه دائماً الدولة ممثلة في وزارة التموين والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمواطن المصري وصاحب المخبز منذ تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.

رقابة على المطاحن والمخابز

وأكد وزير التموين أن هناك رقابة مشددة على المطاحن كافة في القطاعين العام والخاص، لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات وللمعايير المعتمدة من أجل إنتاج رغيف الخبز بجودة عالية، مع أهمية المحافظة على الوزن والسعر المقرر، مشددا على تفعيل دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين والنظر في أي طلبات أو تظلمات تقدم بكل جدية ومراعاة حرص الجميع على حل أي معوقات قد تظهر أثناء تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعمل، وأن هدف الوزارة الأساسي هو تنظيم واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم ورفع الوعي لدى المتعاملين في المنظومة كافة.

وأشار إلى توجه وزارة التموين خلال الفترة القادمة بشأن إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق النفع للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وبمشاركة أصحاب كافة المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والتي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.