«النيل للإعلام» بالمنوفية ينظم الملتقى التدريبي لريادة الأعمال «فكرتك شركتك»

عقد مركز النيل للإعلام بالمنوفية، الملتقى التدريبي لريادة الأعمال ضمن المبادرة «فكرتك شركتك» بالتنسيق والتعاون مع مركز البحوث والتنمية التكنولوجية بجامعة المنوفية، في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، بالتعاون بين جامعة المنوفية والهيئة العامة للاستثمار ومركز النيل للإعلام.

تفاصيل الملتقى التدريبي عن ريادة الأعمال

وأشارت ولاء محي الدين، مٌدير مركز النيل للإعلام بالمنوفية، أن مركز النيل للإعلام يٌولي اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، من خلال عقد اللقاء الإعلامية والندوات وورش العمل ليصل صداها لكل شاب على أرض المحافظة، حيث تناول الملتقى التدريبي مُقدمة عن ريادة الأعمال وأهميتها، وأخرى عن تمويل المشروعات الابتكارية، وعرض الدكتور أحمد الحلفاوي خدمات الإدارة المركزية لريادة الأعمال «فكرتك شركتك»، وعرض مشروعات لعدد من الطلاب القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

النهوض بالاقتصاد الوطني

أكد الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفية، دعم الجامعة للشباب تعليما وعمليا والتنسيق التام مع الجهات ذات الصلة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وانعكاس ذلك على الحياة الاجتماعية للأفراد، وأن الجامعة تفتح ذراعيها لكل ما هو جديد يخدم قضايا الوطن.

وأوضح الدكتور فريد وجدي، وكيل طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مركز البحوث والتنمية التكنولوجية، جاهزية المركزي لتبني الأفكار المُبتكرة وظهورها للنور، من خلال الشركات الناشئة للنهوض بقطاع الصناعة المعتمدة على معرفة التكنولوجيا وتطبيقاتها.