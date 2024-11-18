كاتب صحفي: مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في توقيت بالغ الأهمية، في ظل عمليات عسكرية إسرائيلية وإبادة كاملة للفلسطينيين على مدار الساعة.

وتيرة عمليات القتل زادت في الأيام الماضية

وأضاف «العشري»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ وتيرة عمليات القتل زادت في الأيام الماضية، ومن هنا يأتي أهمية الدور المصري في إنقاذ الشعب الفلسطيني، وتقديم كل الدعم الإغاثي والإنساني والطبي العاجل، في ضوء المتغيرات التي تجرى حاليا في قطاع غزة والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وشدد على أن الدولة المصرية راغبة في إنقاذ الشعب الفلسطيني، مهما كانت التحديات، من خلال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وهناك حراك آخر منذ 14 شهرا يجرى على قدم وساق من قبل القيادة السياسية في مصر، والمطالبة بضرورة التكاتف والتعاطي الدولي بالغ الأهمية، مع تفاصيل المشهد في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.