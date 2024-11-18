غيوم وسقوط أمطار خفيفة في بورسعيد.. والمحافظة تستعد لاستقبال نوة المكنسة

شهدت محافظة بورسعيد اليوم، سقوط أمطار متقطعة، مع غيوم، وانخفاض في درجات الحرارة، ضمن نوة المكنسة التي تتأثر بها البلاد خاصة المحافظات الساحلية منها بورسعيد.

وأعلنت محافظة بورسعيد، رفع حالة الطوارئ والاستعداد الكامل لمُواجهة تقلبات الطقس، وسقوط الأمطار، ليؤكد المحافظ محب حبشي عمل الجهات المختصة على مدار الساعة، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتصلة بالغرف الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد

سيارات وتدخل سريع لمواجهة الأمطار

من جانب آخر، أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد جاهزية المعدات والسيارات الناقلة، إضافة إلى الأطقم الفنية المدربة على التدخل السريع والطوارئ وإزالة أثار الأمطار، والاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار

وأوضح أن الأوضاع بمدينة بورفؤاد تسير بشكل جيد حتى الآن، مع استمرار رفع درجة الاستعدادات بغرفة عمليات المدينة لمواجهة أي طارئ.

متابعة حالة الطقس

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة كثفت استعداداتها، مُضيفًا أن هناك خطة مُوسعة للتعامل السريع مع أي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أنه تم الدفع بعدد من السيارات الناقلة الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، وعمل خطة موسعة للوقوف على مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها.

وأشار إلى أنه تم توجيه الأجهزة المعنية، بالتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع، خاصة التي تشهد تراكم كميات من المياه لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار، مؤكدا أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية فيما يمنع التكدس ويسهم فى تيسير الحركة المرورية.