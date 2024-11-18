3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. اعرف حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد عدة أماكن غدا الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتضرب عدة ظواهر جوية أخرى بعض المناطق، أهمها الشبورة والرياح، في حين تظل حالة الطقس مائلة للبرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة، وتكون معتدلة خلال النهار.

أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

وأوضحت «الأرصاد»، أنه من المتوقع أن يشهد طقس الثلاثاء تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، في حين تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، خلال تفرات متقطعة، فيما تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.