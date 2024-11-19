مركز معلومات تغير المناخ: يجب الانتهاء من زراعة القمح خلال 3 أسابيع

أكد مركز معلومات تغير المناخ، ضروة البدء في زراعة محصول القمح والالتزام بالتوقيتات المحددة من قبل معهد المحاصيل بمركز البحوث، وفقا للخريطة الصنفية لكل محافظة.

وشدد المركز على ضرورة الانتهاء من الزراعة خلال 3 أسابيع، والتي بدأت منتصف الشهر الجاري وعدم التأخير في الزراعة عن ذلك الوقت حتى لا يصاب المحصول بالأمراض النباتية.

انخفاض درجة الحرارة مناسب لزراعة القمح

ولفت المركز إلى أن الظروف الحالية من انخفاض درجة الحرارة مناسبة جدا لزراعة القمح الذي يحتاج لدرجة حرارة معتدلة خلال ساعات النهار وانخفاض خلال الليل.

وفي سياق آخر، كشف المركز عن حالة الطقس خلال المرحلة المقبلة، التي يتوقع أن يبدأ خلالها الطقس في الانكسار الكبير ليلاً وترتفع نسبة الرطوبة ويزداد الندى صباحًا، مع فرص تكون الشبورة المائية والضباب صباحًا.

الاستعداد الجيد للتقلبات غير الاعتيادية في المناخ

وفيما يتعلق بمحصول المانجو، أشار إلى أنه يبدأ التزهير والإثمار قريبا وهو ما يستلزم القيام بالعمليات الزراعية والإجراءات مع الاستعداد جيدا للتقلبات غير الاعتيادية في المناخ، وبالنسبة للخضر الشتوية في نهاية عمرها مثل البطاطس والطماطم يجب الاستعداد لموجات البرودة والصقيع بالمركبات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.