محمود حميدة: «لما اشتغلت في مسلسل موعد مع الماضي حبيت الفكرة»

تحدث الفنان محمود حميدة، عن كواليس عمله في مسلسل «موعد مع الماضي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مقام حاليا في أحد الفنادق بحضور أبطال العمل.

وقال محمود حميدة «لازم أصلح حاجة، الدراما مصطلح فكري، ولما بنقول مسرح لا نعني دراما؛ لأن الدراما ليها هدف والمسرح له هدف آخر، الدراما بتستخدم في إنتاج الحكايات، فبالتالي اللي بيتقدم في السينما والمسرح هو دراما، يا إما نقول دراما تليفزيونية ودراما سينمائية هو دا الصح».

محمود حميدة يعلن تفكيره في تقديم أدوار مأخوذة عن أعمال أجنبية

وأضاف «لو كنت أعرف أن المسلسل متاخد عن عمل أجنبي مكنتش مضيت العقد، لأني دائما عندي مبدأ طالما حاجة اتعملت برا أعملها تاني ليه، ولولا أني مضيت العقد كنت رفضت، بس لما اتفرجت على الأجنبي والاسكربت المصري لقيت فيه اختلاف شوية والتاني 3 سيزون إحنا هنا عملينه في سيزون واحد بس».

وتابع «لما اشتغلت في مسلسل موعد مع الماضي، حبيت الفكرة جدا، وبفكر في الوقت الحالي أعمل أعمال فنية عن أخرى أجنبية».