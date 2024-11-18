السدير مسعود: مصر تمتلك كفاءات كبيرة في كل المجالات

أشاد السدير مسعود، مخرج مسلسل موعد مع الماضي، بالكفاءات الموجودة في مصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا لأبطال العمل في أحد الفنادق بالقاهرة.

السدير مسعود: مصر تمتلك كفاءات كبيرة

وقال السدير مسعود: «لازم يكون ورا المخرج شركة إنتاج كبيرة، حتى ينفذ كل الطموحات، عشان كده بحب أشكر المنتج محمد مشيش لأنه كان بينفذ كل اللي أنا بطلبه، وفعلا مصر فيها مواهب كبيرة وتمتلك أدوات عالية، وكل المشاهد اتنفذت بأيدي مصرية خالصة، وهيبان في المشاهد حجم الجهد والاحترافية الكبيرة».

وأضاف: «كمان كنت مبسوط أننا بنصور في وسط البلد، ومدينة القاهرة بالأخص، لأني بحبها، وبها حجم أعمال وكل الهيئات موجودة بها، وبالنسبة لموضوع أن العمل مأخوذ من الأجنبي، أنا لم أشاهد حتى الآن العمل الأجنبي حتى لا أتاثر به، أنا أخذت السيناريو من المؤلف، واشتغلت من وجهه نظري أنا، حتى لا يظهر أن العملين متشابهين».

تصوير مسلسل موعد مع الماضي في 9 أشهر

وتابع: «اليوم لما يكون معاك كمخرج وقت لتعطي الممثل المساحة حتى يقدم أفضل ما لديه، فهذا يعطي جودة كبيرة للعمل، الجرافيك أخذ 5 أشهر فقط، تصوير المسلسل 9 أشهر، ولكن في هذة الفترة كنا نوقف التصوير ثم نعود مرة أخرى، والوقت ضروري في لغة المونتاج، وأخذنا في الحلقة 27 يوما، وهذا شيء جيد».