محافظة مطروح: نستهدف محو أمية مُستفيدي «تكافل وكرامة»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضع خطة لمحو أمية مٌستحقي تكافل وكرامة على مستوى المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

مطروح بلا أمية تستهدف مستحقي تكافل وكرامة

وناقش محافظ مطروح بمكتبه، اليوم، مع الدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وعادل مسلم مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بمطروح الجهود المبذولة في إطار مبادرة، «مطروح بلا أمية»، مع تعاون وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة مطروح وهيئة تعليم الكبار في القضاء على الأمية والحرص على محو أمية مستفيدي تكافل وكرامة من خلال المبادرة، بالتعاون مع الدكتورة دار السلام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، ووحدات التضامن بنطاق المحافظة، والمكلفات خريجي الكليات مع تحديد التزامات ودور كل جهه.

تعليم الإنسان وزيادة مداركه

وأكد محافظ مطروح في بيان تقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات مع أهمية جهود محو الأمية بما يواكب جهود التنمية بمحافظة مطروح، خاصة وأن أهم جهود بناء الإنسان هو تعليم الإنسان وزيادة فهمه، ومداركه بما ينمى قدراته، وعائلته، والوقوف على حقوقه ومسئولياته، ولاستيعاب المحيط الاجتماعي من حوله وتيسير مزيد من سبل الحياة الكريمة له.

تعاون مع عند ومشايخ القبائل وجامعة مطروح

وأوضح مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمطروح أنه يجري التنسيق والتعاون مع مراكز المدن وجامعة مطروح ومجلس العُمد والمشايخ والشباب والرياضة والتربية والتعليم وغيرها من الجهات الشريكة في تذليل العقبات من أجل تحقيق مزيد من المستهدف لمحو أميتهم.