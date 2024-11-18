رئيس جامعة قناة السويس: نسعى لمُواكبة أحدث التطورات في مجال طب وجراحة الفم

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن معمل الأبحاث الرقمي، يُعد من أبرز معالم المستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان الذي يضم 8 أجهزة ماسح داخل الفم، إضافة إلى 8 أجهزة كمبيوتر محمولة مٌزودة ببرنامج لتصميم التركيبات الثابتة وتنفيذها بدقة عالية.

وأضاف رئيس جامعة القناة اليوم، الاثنين، خلال تفقده كلية طب الأسنان، يرافقه الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية، أن المعمل يحتوي على طابعات ثلاثية الأبعاد، وجهاز تشكيل حراري، يُستخدم في تحضير التركيبات الطبية المتطورة.

مندور: الإمكانيات الحديثة تدعم العملية التعليمية

قال الدكتور ناصر مندور، إن هذه الإمكانيات الحديثة تعكس رؤية الجامعة في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي، بالتزامن مع خُطوات تطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تدريبية متميزة للطلاب.

وقالت الدكتورة داليا فياض، إن الكلية تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية لمُواكبة أحدث التطورات في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، مٌشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتخريج أجيال من الكوادر الطبية المؤهلة لخدمة المجتمع.

مندور يتفقد معامل الكلية

وتفقد الدكتور ناصر مندور معمل «بنش ميكروسكوب»، الذي يتميز بتجهيزات تعليمية متقدمة تشمل تسعة ميكروسكوبات بنش، مما يتيح للطلاب فرصة التدريب العملي الدقيق، ويضم المعمل 33 مُشابه مريض، مما يُوفر مُحاكاة حقيقية للبيئة السريرية، بالإضافة إلى جهاز أشعة وشاشتين عرض تُستخدمان في الشروحات التعليمية.

كما تفقد الدكتور ناصر مندور المبنى الجديد للمستشفى، الذي يُعتبر إضافة متميزة لقطاع التعليم الطبي بجامعة قناة السويس، يضم المبنى 150 وحدة أسنان موزعة على 3 أقسام رئيسية تشمل العلاج التحفظي، علاج الجذور، والتركيبات الثابتة، وتتميز العيادات الملحقة بغرف تعقيم خاصة وأجهزة أشعة لضمان معايير عالية من الأمان والجودة في التدريب العملي.

واختتم رئيس الجامعة جولته بزيارة مبنى «مستشفى 1»، الذي يحتوي على 173 وحدة أسنان وغرف عمليات جراحية مُجهزة بنظام الكبسولة، وتشمل غرفة عمليات كبرى وغرفة صغرى وغرفة إفاقة، ويضم المبنى قسماً للأشعة يحتوي على جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة بانورامية وسيفالومترية، وستة أجهزة أشعة تحت السنية.