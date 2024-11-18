جدول تشغيل قطارات للشباب ضمن برنامج «اعرف بلدك».. يبدأ الجمعة المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول تشغيل قطارات للشباب ضمن برنامج «اعرف بلدك» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدة انطلاق أولى رحلات قطار الشباب مساء يوم الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 حتى 27 فبراير 2025 بمعدل قطارين أسبوعياً في الاتجاهين.

وأوضحت الهيئة القومية في منشور لها، أنه يقوم القطار من محطة القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع في رحلة الذهاب على أن يعود من أسوان يوم الخميس في رحلة العودة خلال تلك الفترة، موضحة أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة منها عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة، حيث يبلغ إجمالي عدد الرحلات 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 14448 راكبا.

وأكدت الهيئة أن القطار ينطلق من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5:00 مساء والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 8:00 مساء أسبوعياً، ويقف بمحطات «صعيد مصر - الجيزة - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر – أسوان».

جدول تشغيل قطار رقم 1942 «القاهرة – أسوان»

-يقوم من محطة القاهرة الساعة 5:00 صباحاً-يمر بمحطات صعيد مصر والجيزة وبني سويف والمنيا-يمر بمحطات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر-يصل إلى محطة أسوان الساعة 5:10 صباحاً

قطار رقم 1943 «أسوان – القاهرة»

-يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 8:00 مساءً-يمر القطار بمحطات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا -يمر القطار بمحطات بني سويف والجيزة ومحطة قطارات صعيد مصر-يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحاً.