مجمع اللغة العربية يعلن عن مسابقة الشيخين الشعراوي والشافعي

أعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عن مسابقة الشيخين الشعراوي والشافعي، وموضوعها هذا العام: «الاستثناء في القرآن الكريم: حكمته، وأساليبه، ومجالاته»، ويجب أن تُقدَّم الأبحاث إلى المجمع في موعد أقصاه منتصف شهر مايو 2025.

شروط المسابقة

1- ألا يكون البحث قد سبق نشره أو تقديمه لأية جائزة أو درجة علمية.

2- اتباع الأساليب العلمية في البحث والتوثيق.

مواصفات البحث

3- أن يكون عدد صفحات البحث في نحو 100 إلى 120 صفحة من القطع المعتاد، على ألا يقل عدد الكلمات في البحث عن 20 ألفا، ولا يزيد عن 25 ألفا.

4- ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على هذه الجائزة في السنوات الخمس الماضية.

5- يُفضَّل ألا يخلو البحث من نظرة مقارِنة بين الاستثناء في القرآن الكريم، والقانون الوضعي.

طريقة تسليم الأعمال

وتُسلَّم الأعمال مطبوعة على الحاسب الآلي من 5 نسخ، مصحوبة بنسخة إلكترونية، إلى مكتب الأمين العام للمجمع، أو أمين اللجنة، والبحوث المقدَّمة للجائزة لا تُرَدُّ إلى أصحابها سواء فاز البحث بالجائزة أو لم يفز.