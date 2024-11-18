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رئيس الوزراء يلتقي المرشحين للعمل ملحقين عسكريين وزوجاتهم

كتب:

أسماء زايد
05:23 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المرشحين للعمل ملحقين عسكريين وزوجاتهم.

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