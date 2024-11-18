رئيس الوزراء يلتقي المرشحين للعمل ملحقين عسكريين وزوجاتهم كتب: أسماء زايد 05:23 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024 رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المرشحين للعمل ملحقين عسكريين وزوجاتهم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء: نسعى لتوفير بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية رئيس الوزراء الهندي يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى المرشح بقلم أسماء زايد