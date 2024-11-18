محافظ المنوفية: محطة معالجة شطانوف تخدم 13 قرية ضمن حياة كريمة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية، لا سيما المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء منها، وتحقيق نقلة نوعية بمُستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل محطة معالجة شطانوف

وتفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال إنشاءات محطة معالجة شطانوف على مساحة 5 أفدنة بطاقة استيعابية 21 ألف م2 في اليوم التي تخدم 13 قرية تابعة الوحدة المحلية بشطانوف، وقورص نسبة التنفيذ 98%، مُشيرا إلى أنه تم وصول «الديكانتر» آخر مكون من مكونات الكهروميكانيك لتصل نسبة التنفيذ إلى 100%، وسيتم إجراء التشغيل التجريبي بداية شهر ديسمبر المقبل.

استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات

وأكد محافظ المنوفية، استمرار المتابعات الميدانية لكل المشروعات الجاري العمل بها للوقوف على نسب التنفيذ، ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة ودخولها الخدمة، مؤكداً أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعد من أهم الأولويات التي تحرص المحافظة على تنفيذها لجميع قرى ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.