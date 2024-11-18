أماكن وعناوين 9 منافذ لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بدء تشغيل 6 منافذ جديدة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة، ليصل إجمالي المنافذ التي جرى تشغيلها حتى الآن إلى 9 منافذ، مُوزعة على مقرات الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة المحافظة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية.

أسعار بيض المائدة في بني سويف

تستهدف المبادرة بيع كرتونة البيض بأسعار أقل من السوق، حيث تُباع كرتونة البيض الأبيض بـ150 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر بـ155 جنيهًا، بما يُحقق توازنًا في الأسعار ويُخفف العبء المادي على الأسر، حيث تهدف المبادرة إلى الوصول من خلال المنافذ لأكبر شريحة من المواطنين، حيث تعمل المحافظة على التوسع في إقامة المنافذ لتصل قريبًا إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

عناوين منافذ بيع بيض المائدة في بني سويف

وحددت محافظة بني سويف أماكن المنافذ، وهي كالتالي:

1- منفذ شارع الروضة بالقرب من المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف.

2- منفذ بقرية الحمرايا بشرق النيل في بني سويف.

3- منفذ بمقر مشروعات الدواجن شرق النيل.

4- منفذ في مركز الواسطى بجوار مخازن الوحدة المحلية لمركز الواسطى.

5- منفذ مركز سمسطا في حي الفلوجة بمجلس مدينة سمسطا.

6- منفذ في مركز إهناسيا بمبنى مجلس المدينة.

7- منفذ في مركز الفشن بمبنى تابع لمجلس المدينة بشارع الشيخ غنيم.

8- منفذ في مركز ناصر بجوار مبنى الوحدة المحلية بشارع جمال عبد الناصر.

9- منفذ في مركز ببا بجوار مبنى الوحدة المحلية.

استمرار تعظيم دور المبادرة واستمراريتها

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة ميدانية برئاسة السكرتير العام المساعد وإشراف الوحدة الاقتصادية، لمتابعة سير العمل في المنافذ وضمان استمراريتها، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين للحصول على الخدمة بسهولة.