«أوقاف كفر الشيخ» تعقد الاختبارات التمهيدية لبعثة الحج للعام 1446هـ - 2025

عقدت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمٌسابقة مرافقة بعثة الحج للعام 1446هـ - 2025م، في ديوان عام مديرية الأوقاف، حيث ترأس اللجنة الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وشارك في عضويتها كل من الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ السيد النجار مفتش عام المتابعة.

اختبار الأئمة والواعظات المتقدمين للمسابقة من مختلف التخصصات

واختبرت اللجنة الأئمة والواعظات المتقدمين للمُسابقة من مختلف التخصصات، حيث اشتملت الاختبارات على القرآن الكريم والفقه واللغة العربية، وتم التقييم بناءً على معايير دقيقة لاختيار الأفراد ذوي الكفاءة العلمية والدينية، بهدف انتقاء أفضل العناصر التي ستُمثل بعثة الحج لهذا العام.

وشهدت الاختبارات حضورًا متميزًا وتنافسًا قويًا بين المشاركين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعتمدين بمجالس الإفتاء والإقراء والقوافل الدعوية بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وكيل وزارة الأوقاف: رفع مستوى الأداء الدعوي والديني للأئمة

وأعرب الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل المشاركين، مؤكداً أنّ هذه المسابقة تأتي في إطار سعي وزارة الأوقاف الدائم إلى رفع مستوى الأداء الدعوي والديني للأئمة والواعظات، وتعزيز دورهم في الإرشاد والتوجيه خلال موسم الحج.

وأشاد أعضاء اللجنة بالكفاءة العالية التي أظهرها المتقدمون، مما يعكس حرصهم على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والإسهام في نجاح البعثة المصرية خلال موسم الحج المقبل، لافتين أنّ اختيار المرافقين لبعثة الحج يتم بعناية فائقة لضمان توفير الدعم والإرشاد اللازمين لحجاج بيت الله الحرام، مما يسهم في تحقيق تجربة حج متميزة وآمنة.