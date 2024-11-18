ضبط المتهمين بالاعتداء على عدد من العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقاطع فيديو تتضمن اعتداء شخصين على عدد من العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، حال قيامهم بمهام عملهم بإحدى حملات الإشغالات.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مشرف إشغالات بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وثلاثة عاملين آخرين بالجهاز «بهم إصابات متفرقة») بأنه حال قيامهم بحملة إشغالات بدائرة القسم وأثناء قيامهم برفع مركبة «توك توك – بدون لوحات معدنية» أعلى ونش - خاص بجهاز المدينة- فوجئوا بقيام قائد مركبة «التوك توك» وآخر بإلقاء الحجارة عليهم محدثين إصابتهم وإحداثهما تلفيات بالونش واستيلائهما على مركبة «التوك توك» وفرا هاربين.

على الفور أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (قائد مركبة «التوك توك»– سائق آخر)، كما تم ضبط مركبة «التوك توك محل الواقعة».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.