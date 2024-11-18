صوتك مسموع.. «التنمية المحلية» تلتزم بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

أكدت وزارة التنمية المحلية التزامها بالاستماع إلى صوت المواطن، والعمل على حل مشكلاته في أسرع وقت ممكن، من خلال مبادرة «صوتك مسموع»، التي تتيح للمواطنين التعبير عن شكواهم ومقترحاتهم بسهولة ويسر، ساعية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير آليات التواصل معهم.

مواجهة مخالفات البناء

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود مبادرة «صوتك مسموع»، في حل أبرز الشكاوى الواردة للمبادرة الخاصة بإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، في محافظتي القليوبية وسوهاج.

إجراءات قانونية

في محافظة القليوبية، تلقت مبادرة «صوتك مسموع» شكوى الأهالي من بناء أحد المواطنين على أرض زراعية بمدخل قريه ناي مركز قليوب، إذ تواصلت المبادرة مع الأجهزة التنفيذية، التي أفادت بنزول حملة من الوحدة المحلية، وجرى تنفيذ قرار إزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وفي محافظة سوهاج، تلقت مبادرة «صوتك مسموع» شكوى الأهالي من بناء أحد المواطنين في أحد الأبراج بشارع الصرف الصحي المتفرع من طريق أخميم بمدينة ساقلته، وتعاملت معها بجدية.

ووجه الأهالي الشكر لوزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بمحافظتي القليوبية وسوهاج، على سرعة الاستجابة والتدخل لإزالة المخالفات.