تنظيم برنامج تدريبي لطالبات كفر الشيخ على الاستخدام الآمن للإنترنت

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات البرنامج التدريبي «تدريب الطلاب على الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الطلاب من مخاطر الإنترنت» لطالبات المرحلة الثانوية بالتعاون مع يونيسف مصر لطلاب المحافظة، بتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

حماية الطلاب من مخاطر الإنترنت

جاء ذلك بقاعة التدريب الخاصة بحماية الطلاب من مخاطر الإنترنت بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ، بحضور كل من وائل الحداد، مدير المركز، وعمرو منير، رئيس قسم التدريب، وهاني حمدان، منسق اليونيسف بكفر الشيخ، وتدريب إيمان عبد الحميد، مدرب معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمبادرة اليونيسف للاستخدام الآمن للإنترنت.

كورس مكثف للطالبات عن الاستخدام الآمن للإنترنت

وقال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّ التدريب تضمن كورس مكثف للطالبات عن الاستخدام الآمن للإنترنت، واستهدف توعية الطالبات بكيفية الحفاظ على الخصوصية، وكيفية التصرف حين التعرض للابتزاز الإلكتروني، وكذلك ماهية التنمر الإلكتروني، ومصايد العقل.